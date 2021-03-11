Укрзализныця в "красных" регионах: поезда не будут ходить до 19 марта
Укрзализныця отменила некоторые рейсы поездов из-за карантина в 4 регионах Украины. Ограничения будут действовать до 19 марта. Зато добавили специальные поезда, которые будут курсировать в Закарпатье.
Источник:пресс-служба Укрзализныци
Продажу билетов прекратили на поезда, имеющие сообщение с Черновицкой, Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областями. Впрочем, ограничения отменят только после выхода регионов из красной зоны.
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Когда будут курсировать спецпоезда
Зато Укрзализныця сообщила о 5 специальных рейсах. Ими можно будет добраться в Закарпатье, а также в обратном направлении.
Перечень дополнительных рейсов:
- № 358/357 Рахов – Киев будет курсировать 13 и 14 марта;
- в обратном направлении – 12 и 13 марта;
- № 13/14 Солотвино – Киев будет отправляться 13 и 14 марта;
- из Киева в Солотвино – 12 и 13 марта;
- № 5/16 Рахов – Харьков будет отправляться 13 марта;
- в Рахов из Харькова этот поезд отправится 12 марта;
- № 81/82 Ужгород – Киев прибывает 13 и 14 марта;
- в противоположном направлении – 12 и 13 марта;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск будеткурсировать 13 и 14 марта;
- из Лисичанска в Ужгород поезд прибудет 12 и 13 марта.
Дополнительные рейсы: главное
- 26 февраля Укрзализныця приостановила продажу билетов в Ивано-Франковск.
- До 8 марта совершили 5 дополнительных рейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
- Министр инфраструктуры отмечал, что поезда курсировали с обязательным соблюдением масочного режима, а вагоны дезинфицировали.
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