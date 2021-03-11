Укрзализныця отменила некоторые рейсы поездов из-за карантина в 4 регионах Украины. Ограничения будут действовать до 19 марта. Зато добавили специальные поезда, которые будут курсировать в Закарпатье.

Продажу билетов прекратили на поезда, имеющие сообщение с Черновицкой, Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областями. Впрочем, ограничения отменят только после выхода регионов из красной зоны.

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Когда будут курсировать спецпоезда

Зато Укрзализныця сообщила о 5 специальных рейсах. Ими можно будет добраться в Закарпатье, а также в обратном направлении.

Перечень дополнительных рейсов:

№ 358/357 Рахов – Киев будет курсировать 13 и 14 марта;

в обратном направлении – 12 и 13 марта;

№ 13/14 Солотвино – Киев будет отправляться 13 и 14 марта;

из Киева в Солотвино – 12 и 13 марта;

№ 5/16 Рахов – Харьков будет отправляться 13 марта;

в Рахов из Харькова этот поезд отправится 12 марта;

№ 81/82 Ужгород – Киев прибывает 13 и 14 марта;

в противоположном направлении – 12 и 13 марта;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск будеткурсировать 13 и 14 марта;

из Лисичанска в Ужгород поезд прибудет 12 и 13 марта.

Перечень поездов, которые отменили из-за карантина – читайте по ссылке.

Дополнительные рейсы: главное