Полиция задержала мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранников торгового центра. Он находился в нетрезвом состоянии, его привели в чувство и допросили.

Источник: "Новости-N"

Подробностями о поджигателе и его мотивах поджога "Эпицентра" на улице Достоевского поделился Олег Демченко, мэр города Первомайск.

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Правоохранители обнаружили у задержанного мужчины визуальные признаки сильного алкогольного опьянения. В частности – запах спиртного, бессвязную речь. Его пришлось привести в чувство, чтобы допросить.

Говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр". Мол, у него неприязненные отношения с директором торгового центра,

– отметил мэр Первомайска.

Городской глава добавил, что сейчас полиция проверяет эту версию. Действительно ли эти слова поджигателя соответствуют реальности – правоохранители смогут сказать позже.

Откуда именно мужчина приехал на Николаевщину – он не уточнил. Однако большинство контактов в его телефоне принадлежат людям из Запорожской области. Поэтому можно предположить, что он является их земляком.

Что грозит поджигателю "Эпицентра"