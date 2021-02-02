Специально приехал в Первомайск: первые подробности о поджигателе "Эпицентра"
Полиция задержала мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранников торгового центра. Он находился в нетрезвом состоянии, его привели в чувство и допросили.
Источник: "Новости-N"
Подробностями о поджигателе и его мотивах поджога "Эпицентра" на улице Достоевского поделился Олег Демченко, мэр города Первомайск.
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Правоохранители обнаружили у задержанного мужчины визуальные признаки сильного алкогольного опьянения. В частности – запах спиртного, бессвязную речь. Его пришлось привести в чувство, чтобы допросить.
Говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр". Мол, у него неприязненные отношения с директором торгового центра,
– отметил мэр Первомайска.
Городской глава добавил, что сейчас полиция проверяет эту версию. Действительно ли эти слова поджигателя соответствуют реальности – правоохранители смогут сказать позже.
Откуда именно мужчина приехал на Николаевщину – он не уточнил. Однако большинство контактов в его телефоне принадлежат людям из Запорожской области. Поэтому можно предположить, что он является их земляком.
Что грозит поджигателю "Эпицентра"
- Перед задержанием мужчина, совершивший поджог торгового центра, ранил топором двух сотрудников охраны "Эпицентра".
- Правоохранители уже открыли производство по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и о покушении на умышленное убийство.
- Ранее 37-летнего поджигателя уже привлекали к уголовной ответственности, теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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