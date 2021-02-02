В прошлой программе речь шла о лицемерии Офиса Президента, где публично поздравили увольнение хамоватого заместителя замминистра, а сами уже третий месяц крышуют Олега Татарова. Но есть уже продолжение этой истории, и оно – просто прекрасное.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Прокурори Венедіктової відкликали скаргу на рішення Печерського суду у справі Татарова. Скаргу на рішення, яким провадження по заступнику Єрмака забрали з НАБУ в показово незаконний спосіб.

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Більше того, виявилося, що прокурори Венедіктової змінили підозру Микитасю, в інтересах якого Татаров і допомагав вкрасти у військових 80 мільйонів.

Офіс генпрокурорки зробив це лише з однією метою – вивести справу з-під юрисдикції Антикорупційного суду. І створити псевдоюридичні підстави, щоб взагалі вилучити з розслідування Татарова.

А Зеленському й далі нормально, що заступником голови його Офісу і далі працює офіційно підозрюваний у хабарництві, який ще й відповідає за координацію правоохоронних органів. От Офіс генпрокурора його скоординовано з ДБР і відмазує.

Що відомо про справу Татарова? Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у корупції. Зокрема, мовиться про справу щодо квартир Національної гвардії й завдані збитки у розмірі 81 мільйона гривень.

За словами директора бюро Артема Ситника, Татаров, коли був юристом "Укрбуду", разом з власником компанії Максимом Микитасем дав хабар у вигляді паркомісця експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за заниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 мільйонів гривень.

житлового комплексу з 81 до 7 мільйонів гривень. Колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась підтвердив, що раніше Татаров працював в його компанії як "фахівець зі схем".

Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.

Щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.

Печерський суд, ДБР і прокурорт Венедіктової намагаються врятувати Татарова

Зараз буде приємна новина, яка дуже зіпсувала настрій Татарову. Антикорупційний суд "бєспрєдєльщикам" з офісу Венедіктової у відкликанні скарги відмовив через відсутність в суді матеріалів справи.

До речі, окрема історія – чому цих матеріалів досі там немає. Печерський, пробачте на слові "суд", просто їх не присилав. І плювати їм там на прямі норми закону, як і на здоровий глузд. Про совість і говорити годі.

А потім, щоб матеріали справи по Татарову вже точно в Антикорупційний суд не потрапили, з Печерського суду їх вилучило Державне Бюро Розслідувань. Який збіг, правда?

Бачите, як скоординовано діють нікчемна печерська феміда, ДБР і прокурори Венедіктової, аби лише врятувати Татарова від законного покарання. Схоже, ну дуже вміло їх з Офісу Президента скоординовують.

А зараз ще одна приємна новина. Антикорупційні судді (Глотов, Калугіна та Чорненька) не тільки відмовили прокурорам Венедіктової. Вони ще й зобов'язали ДБР зрештою передати їм всі матеріали справи.

Зокрема, за такі сміливі рішення антикорупційних суддів на їхніх колег накинулася Вища рада правосуддя. Та ВРП:

яка всім відомого суддю Вовка з ОАСКу одноголосно захистила;

яка п'яних суддів не позвільняла;

яка суддів Майдану відмазала;

і якій депутати Зеленського хочуть ще більше повноважень віддати.

Відповідні законопроєкти вони вже навіть в комітеті Ради проголосували. Детальніше про це – в одному з найближчих блогів.

Єрмак вважає, що звинувачення щодо Татарова не стосуються його діяльності в команді Зеленського

Хочу показати вам ставленням до всієї цієї "беспрєдєльної" історії, власне, голови ОП Андрія Єрмака. В журналі "Новое Время" якраз вийшло його велике інтерв'ю.

Цитую вам відповідь Єрмака на питання про підозру Татарову: "Обвинувачення, які прозвучали, мають 4-річну давнину, і не мають жодного зв'язку з тою діяльністю пана Татарова, яку він виконував в ОП".

У відповідь на це журналістка цілком доречно зауважила Єрмаку, що за такою логікою можна влаштувати в ОП Азарова. Бо його колишня діяльність теж пов'язана з режимом Януковича, а не Зеленського.

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Трохи розгублений Єрмак заявив, що на сьогодні немає жодних перепон. "Слідство триває, але поки з того, що я бачу і знаю – є якась інформація, втім немає судового рішення."

"Якась інформація" – це Єрмак так називає офіційну підозру, вручену його заступнику детективами НАБУ. Але я навіть не про це. Хочу відреагувати на його "немає ніяких перепон".

Це огидна брехня, що навіть мене дивує.

Для відмазування Татарова Офіс Президента під керівництвом Єрмака залучив:

Печерський суд;

Київський апеляційний суд;

Верховний Суд;

Офіс генпрокурорки;

Державне Бюро Розслідувань;

Службу Безпеки України.

Ще трішки і Татарова ЖЕКи почнуть відмазувати. Всіх інших Офіс Зеленського під керівництвом Єрмака вже залучив. І ось це все він називає "немає ніяких перепон".

І насамкінець про найважливіше – про цінності. Як ми знаємо, цінності людини визначають всі її дії. Я прямо зацитую і питання журналістки про Татарова, і відповідь Єрмака.

Журналістка: "З одного боку, ви і президент ходите й ставите свічки до портретів героїв Небесної Сотні. З іншого – берете в команду людину, яка виправдовувала дії силовиків на Майдані. Чи не бачите суперечності?".

Єрмак: "Є наша філософія, наше ставлення і до героїв Майдану, і до героїв АТО. Можу запевнити, що жодна людина, яка не поділяє нашу філософію стосовно окупації Криму чи Донбасу, щодо корупції, не буде працювати в Офісі".

Виходить, Єрмак прямо заявляє, що Офіс Зеленського розділяє ставлення Татарова і до Майдану, і до корупційних дій. Адже президента його найняв, хоч знав і про виправдання силовиків, які калічили майданівців.

Крім цього, після вручення Татарову офіційної підозри в корупційному злочині Зеленський його не звільняє 3 місяці. Для порівняння – Порошенко вигнав Свинарчука на 7 день скандалу в Укроборонпромі.

На цьому у мене все про цінності людей, які відмазують Татарова від законного покарання. Але точно не все про саме покарання.