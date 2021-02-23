Верховная Рада 23 февраля на внеочередном заседании проголосовала за законопроект о проведении конкурсов на госслужбу. Это связывают с попытками назначения на должность министра Юрия Витренко.

Верховная Рада поддержала разблокирование конкурсов на должности госслужащих, которые отменили на время пандемии. Также существенно ограничили полномочия исполняющих обязанности министров, если должность вакантна более 60 дней.

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Что приняли в Раде

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, из-за правовой коллизии правительство лишили возможности даже начислять зарплаты шахтерам.

Так вот получилось, что никого нельзя назначить исполняющим обязанности вообще, было много правок и когда принимали, одна правка наложилась на другую и фактически произошла правовая коллизия, которая заблокировала такие возможности,

– пояснил он.

267 депутатов поддержали поправку Зеленского и выступили за закон в целом. Провели правку почти полным составом "Слуги народа" и 2 депутатские группы "За майбутнє" и "Доверие". Другие нардепы уточняли: "не протягивают ли такую правку под конкретного человека – Юрия Витренко, действующего первого заместителя и исполняющего обязанности министра по вопросам энергетики?"

Напомним. По назначению Витренко уже дважды проводили голосование и каждый раз решения не принимали. Они (нардепы от "Слуги народа" – 24 канал) открыто сказали, что именно это решение было для того, чтобы урегулировать вопрос в министерстве энергетики. То есть они не скрывают, что вводят глобальные изменения в законодательстве для одного лица,

– заявил депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Ответ "слуг"

В президентской фракции отвечают, что они действительно хотели сломать "схему управления на протяжении лет не министрами, а исполняющими обязанности". Например, и Ульяна Супрун, и Ольга Буславец, но это рискованно. Мол, трудно назначать чиновников.

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По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, не всегда есть возможность у парламента договориться об одной кандидатуре. В частности, и в этом конкретном случае. "Мы можем в такой ситуации оказаться с любым министерством, а если это будет министерство финансов – то тогда денег не будет ни у кого", – отметил он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон о проведении конкурсов на государственную службу, который мог дать возможность Юрию Витренко подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Витренко – жертва

"Держат рынок несколько человек, которые делится не хотят", – отметил политический эксперт Николай Давидюк.

Эксперты говорят, что Витренко стал жертвой политической "подковерщины", ведь его неназначение связывают прежде всего с конфликтом интересов среди групп влияния в парламенте, в частности в той же фракции "Слуга народа". Ведь, по словам специалистов, в свое время крайне важную сферу энергетики отдали на откуп олигархам.

Зеленский понимает, что в какой-то момент он может стать заложником, поэтому пытается сейчас выстроить хоть какие-то признаки рынка и поставить туда нейтральный менеджмент, или такой, что может принимать нейтральные решения,

– заметил он.

Пиком потребности изменений стало "выключение" правительством многочисленных АЭС в интересах конкретных лиц – говорят специалисты. Имеется в виду Ринат Ахметов. Витренко как кандидат на замену с большим опытом удовлетворяет Зеленского несмотря на репутационное пятно в виде заоблачной премии в 4 миллиона долларов за "Нафтогаз" и свои семейные связи.

Когда закончится конфликт

По словам политолога Владимира Фесенко, если Зеленскому и Офису Президента удастся убедить людей, связанных с Коломойским, Витренко не будет угрозой и при этом удастся сохранить поддержку депутатов, приверженных Ахметову, удастся избежать конфликта и получить дополнительные голоса.

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Поэтому Витренко может работать исполняющим обязанности министра, пока офис Президента не найдет в парламенте голоса на его полноценное назначение или не найдет другую кандидатуру.