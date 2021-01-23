В Павлограде, что на Днепропетровщине, горит общежитие. В здании проживает несколько сотен человек. Впрочем, пожарные спасают не только людей, но и животных.

Так, во время пожара спасли кошку. Об этом говорится в телеграм-канале "Новости. Украина".

Обратите внимание В Павлограде вспыхнул пожар в общежитии: видео

На видео заметно, что котенок испуган. Однако выглядит вполне невредимым. Спасатели поливают его водой, чтобы охладить.

Смотрите видео: пожарные спасли котика от огня

Что известно о пожаре в Павлограде: