Пожарные спасли котика во время пожара в общежитии Павлограда: трогательное видео
В Павлограде, что на Днепропетровщине, горит общежитие. В здании проживает несколько сотен человек. Впрочем, пожарные спасают не только людей, но и животных.
Так, во время пожара спасли кошку. Об этом говорится в телеграм-канале "Новости. Украина".
Обратите внимание В Павлограде вспыхнул пожар в общежитии: видео
На видео заметно, что котенок испуган. Однако выглядит вполне невредимым. Спасатели поливают его водой, чтобы охладить.
Смотрите видео: пожарные спасли котика от огня
Что известно о пожаре в Павлограде:
- 23 января пожар вспыхнул в одном из общежитий Павлограда.
- Сообщается, что там живут несколько сотен человек. Некоторых эвакуировали через окна.
- Предварительно, в результате возгорания пострадали 3 человека.
- Вероятно, загорелась нежилая квартира, в которой жильцы хранили ненужные вещи. Ребенок играл со спичками, что и привело к пожару. Эта комната выгорела полностью, остальные пострадали от воды во время тушения.
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