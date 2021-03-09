Юные гимнасты возвращались после соревнований с Днепра в Одессу поездом. После завершения поездки спортсменов проводница обнаружила в вагоне сорванные шторы и кучи мусора.

Видео того, как выглядело купе вагона после того, как в нем проехались гимнасты, проводница выложила в сеть.

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Гимнасты разбили вагон поезда

По ее словам, в поезде №53 сообщением Днепр – Одесса 5 марта ехали из соревнования гимнасты. Они выкупили сразу несколько купе в вагоне.

Когда поезд завершил свой рейс, проводница прошлась по вагону. В каждом купе были кучи мусора, разбросана постель и даже сорванные шторы.

Только что покинули вагон юные дарования – гимнасты, которые приехали с соревнований из Днепра. Посмотрите, что оставили после себя. Спасибо вам, детки и руководители группы,

– отметила проводница.

Она добавила, что люди, заходя в вагон, требуют чистоты, внимания и заботы. "Удач и побед вам в будущем. Мы же идем в Европу", – подытожила женщина.

Как реагируют пользователи сети

Нести в купе проводника постель необязательно, но сложить у себя в купе и хотя бы собрать мусор, а еще лучше вынести, будто бы очень трудно.

Не хватает культуры во всем, интеллигенция уничтожена. Не все тянутся в Европу, кто-то скучает по Евразисму.

Можно я попрошу у Вас прощения за них? Наделали они, а стыдно мне. Извините пожалуйста.

Обычно проводник будит за 40 минут до станции прибытия и просит сдать постель, контролирует этот процесс.

Это двухместное купе, пожалуй, люди решили, что раз билеты так дорого стоят, то можно себе такое позволить.

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