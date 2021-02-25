Представители каналов пророссийского политика Виктора Медведчука создали "Медиахолдинг "Новости". Интересно, что уставной капитал нового холдинга всего 100 гривен.

Новому холдингу Медведчука будет очень трудно, или же даже невозможно, достичь того уровня влияния на украинцев, который был в "112 Украина", ZIK и NewsOne. Такое мнение в эфире высказал политтехнолог Дмитрий Симанский.

Стоит прочитать Журналисты медведчуковских СМИ "перебираются" на львовский канал: как он получил лицензию

Создать новый холдинг будет трудно

По его словам, Медведчук и его российские партнеры очень долго выстраивали ту структуру пропаганды и лжи, которая называется сейчас медиахолдинг Медведчука.

Это (новый медиахолдинг) – сложная история. Даже если у тебя очень много денег, то все равно нужно построить телеканалы, которые распространяют твой контент, набрать подходящих людей,

– отметил Симанский.

Он сказал: "Это будет нелегко в условиях, когда государство начало активно противодействовать агентам влияния России в Украине. Санкции СНБО – яркое тому свидетельство".

Политтехнолог рассказал о новом холдинге Медведчука: смотрите видео

Тандем Медведчука и Кривецкого

Симанский также прокомментировал покупку Медведчуком у представителей "свободовца" Игоря Кривецкого каналов.

Представители полярных политических лагерей взаимно нужны друг другу,

– заметил политтехнолог.

Он отметил, что не удивится, если к этому будут приложены все телеканалы другого патриотического медиахолдинга – "Прямой" и "5 канал".

Предоставляем! В Едином государственном реестре 24 февраля у "Первого независимого" сменился собственник. Теперь это ООО "Медиахолдинг Новости", который перед этим создали журналисты медведчуковских СМИ.