Сложная история: политтехнолог объяснил, спасет ли Медведчука открытие нового холдинга
Представители каналов пророссийского политика Виктора Медведчука создали "Медиахолдинг "Новости". Интересно, что уставной капитал нового холдинга всего 100 гривен.
Источник:24 канал
Новому холдингу Медведчука будет очень трудно, или же даже невозможно, достичь того уровня влияния на украинцев, который был в "112 Украина", ZIK и NewsOne. Такое мнение в эфире высказал политтехнолог Дмитрий Симанский.
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Создать новый холдинг будет трудно
По его словам, Медведчук и его российские партнеры очень долго выстраивали ту структуру пропаганды и лжи, которая называется сейчас медиахолдинг Медведчука.
Это (новый медиахолдинг) – сложная история. Даже если у тебя очень много денег, то все равно нужно построить телеканалы, которые распространяют твой контент, набрать подходящих людей,
– отметил Симанский.
Он сказал: "Это будет нелегко в условиях, когда государство начало активно противодействовать агентам влияния России в Украине. Санкции СНБО – яркое тому свидетельство".
Политтехнолог рассказал о новом холдинге Медведчука: смотрите видео
Тандем Медведчука и Кривецкого
Симанский также прокомментировал покупку Медведчуком у представителей "свободовца" Игоря Кривецкого каналов.
Представители полярных политических лагерей взаимно нужны друг другу,
– заметил политтехнолог.
Он отметил, что не удивится, если к этому будут приложены все телеканалы другого патриотического медиахолдинга – "Прямой" и "5 канал".
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