Спасенных украинских моряков с затонувшего судна Arvin выписали из больницы Турции. Состояние их здоровья удовлетворительное и вскоре они вернутся домой.

Моряков выписали из больницы

Консулы уже готовят соответствующие документы на возвращение моряков в Украину. Об этом сообщает в твиттере посольство Украины в Турции.

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Спасибо врачам. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней,

– говорится в заметке посольства.



Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции



Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции



Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции

Что известно о спасенных моряках

Из 12 членов экипажа судна Arvin удалось спасти 5 украинцев и 1 россиянина.

В частности, спасенными украинцами стали Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

В больнице в Бартыне с ними находился консул Украины в Анкаре Андрей Билык.

18 января моряков опросит прокурор.

Также предстоит процедура опознания тела одного из погибших.

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