Спасенных моряков выписали из больницы: их готовят к возвращению в Украину
Спасенных украинских моряков с затонувшего судна Arvin выписали из больницы Турции. Состояние их здоровья удовлетворительное и вскоре они вернутся домой.
Моряков выписали из больницы
Консулы уже готовят соответствующие документы на возвращение моряков в Украину. Об этом сообщает в твиттере посольство Украины в Турции.
Читайте также Турецкие спасатели рассказали детали спасения украинских моряков
Спасибо врачам. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней,
– говорится в заметке посольства.
Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции
Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции
Украинских моряков выписали из больницы / Фото посольства Украины в Турции
Что известно о спасенных моряках
- Из 12 членов экипажа судна Arvin удалось спасти 5 украинцев и 1 россиянина.
- В частности, спасенными украинцами стали Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.
- В больнице в Бартыне с ними находился консул Украины в Анкаре Андрей Билык.
- 18 января моряков опросит прокурор.
- Также предстоит процедура опознания тела одного из погибших.
Авария судна в Турции: что следует знать
- 17 января возле побережья Турции утонул сухогруз Arvin, принадлежащий одесской компании.
- Корабль шел под флагом Палау.
- На борту судна были 10 украинцев и 2 россиян.
- 6 из них – удалось спасти.
- Тела 3 погибших моряков уже разыскали.
- Продолжаются поисковые меры, которые осложнены погодными условиями.
- По словам украинских экспертов, авария судна могла произойти из-за технического состояния корабля, который не предназначен для таких районов плавания.
- Также сообщалось, что сухогруз эксплуатировался 45 лет и дважды отработал свой ресурс.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter