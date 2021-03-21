В Укрзализныце – кадровые изменения. С должности руководителя компании сняли Владимира Жмака, которого назначили только полгода назад. При чем тут олигарх Ахметов – читайте далее в блоге.

Звільнення Володимира Жмака спричинило багато запитань серед громадян та експертів. На перший погляд, ситуація виглядає дивною, адже він попрацював пів року. Однак при детальному аналізі очевидно, що національна компанія не має права на помилку.

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І наглядова рада Укрзалізниці, до якої я входжу, створена спеціально для того, щоб усувати ризики та приймати непопулярні рішення, усвідомлюючи, що як помста прилетить бумеранг навіть не просто замовних статей, а повноцінної медіакампанії на каналах олігархів.

Оскільки ця історія є дуже резонансною, а проти наглядової ради ведеться інформаційна війна, я хочу дещо пояснити.

Зразу попереджу – оскільки я теж голосував за відставку Жмака, щоб мене не звинувачували в конфлікті інтересів, хочу, щоб ми послуговувалися неупередженим джерелом – профільним журналом Mintrans, який складно запідозрити в заангажованості.

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Подальша інформація викладається згідно з дослідженням, яке провів журнал Mintrans.

Додам від себе, що Укрзалізниця є самостійним бізнесом і при цьому національним надбанням, а не кількох олігархічних груп, які хочуть використовувати її виключно як логістичний підрозділ для обслуговування своїх інтересів.

Головний гравець – Ахметов

Як ви вже могли чути з моїх ефірів, ключовим джерелом заробітку для УЗ є вантажні перевезення, серед яких найбільша частка – в перевезенні залізної руди.

Тут головний гравець – Рінат Ахметов, який є найбільшим продавцем цієї сировини в світі, що приносить йому величезні кошти – нинішні ціни є найвищими за десятирічку. Наприкінці грудня 2020 року вони досягли 176 доларів за тонну, що є рекордним показником з вересня 2011 року.



Рінат Ахметов – головний гравець / Фото politeka

За підсумками 2020 року компанія Ахметова "Метінвест" отримала 2,2 мільярди доларів ЄБІТДИ – це головний показник економічного успіху, вдвічі перевищивши результат попереднього року.

Своєму сину Даміру за підсумками 2020 року Ахметов купив віллу в Швейцарії на березі Женевського озера за 2 мільярда гривень.

Довідка. Загалом Ахметов-молодший придбав 2 будинки: розкішну віллу та менший будинок, який розташований поряд. Разом це 76 соток найдорожчої швейцарської землі. Деталі – у блозі

Зрозуміло, що держава в цих умовах нічого не отримала. Ахметов платить сміхотворну ренту – 12% від собівартості видобутку, яка є мінімальною, а не від ціни на ринках, куди він її продає. Зокрема, до Китаю.



Ахметов і далі платить сміхтворний тариф за користування залізницею – на 19% нижче від собівартості, тобто збитковий для державної компанії. Однак ці 2 показники – рента за надра і тариф за перевезення – перебувають за межами компетенції Укрзалізниці.

Чому потрібна була відставка Жмака

І тепер ми підходимо до питання, чому я голосував за відставку керівника УЗ Володимира Жмака. Бо те, рішення, яке перебуває в компетенції Укрзалізниці, на моє переконання, було ухвалено також в інтересах Ахметова.

Мовиться про те, що він передав компанії олігарха "Метінвест-Шиппінг" на 3 роки вперед майже половину піввагонів УЗ. І зробив це, м'яко кажучи, за дуже привабливою ціною для олігарха.

Далі я цитую профільний журнал Mintrans, щоб не було звинувачень на мою адресу в упередженості.

Отже, компанія олігарха "Метінвест‐Шиппінг" отримала майже половину робочого парку піввагонів Укрзалізниці на 3 роки за 480 гривень (без ПДВ) за добу.



Володимира Жмака звільнили / Фото liga.net

Фактично це означає, що за переможцем торгів – компанією Ахметова – Укрзалізниця забронювала з 1 лютого 2021 по 31 грудня 2024 року майже половину власного робочого парку піввагонів.

Єдиним учасником і переможцем аукціону за трирічні лоти з мінімальною ціною у 480 гривень на добу при стартовій ставці 800 гривень на добу стала компанія ТОВ "Метінвест‐Шиппінг", яка входить до холдингу СКМ.

Придбана кількість вагоновідправлень може забезпечити Ахметову перевезення майже 40 мільйонів тонн вантажів щороку. Це майже повністю покриває потребу "Метінвесту" в перевезеннях вантажів залізничним транспортом.

Що ж відбулося на торгах 18 – 19 січня, які можна вважати переломним моментом у кар'єрі Жмака. Він виставив на торги 26 лотів по 60 тисяч вагоновідправлень кожен терміном на 3 роки.

Як пише Mintrans, це фактично був конкурс без конкуренції, адже виграти таку кількість вагоновідправлень і на такий тривалий строк могла лише компанія, яка має значні й гарантовані обсяги перевезень залізничним транспортом на всі 3 роки – це "Метінвест".

В категорії піввагонів за "Метінвестом" левова частка всіх перевезень. І тепер ця частка гарантовано й за фіксованою ціною перейшла до підприємства на 3 роки.

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Ціна – не на користь Україні

Що стосується ціни 480 гривень за день. Справді, на початку січня 2021 року вартість використання піввагонів на ринку була на рівні 348 гривень за добу. Однак січень – це дно ринку.

В 2020 році ставка коливалась у діапазоні від 416 до 690 гривень за добу. Далі зацитую журнал Mintrans: "Тобто, зафіксована на торгах ціна може бути й не надто вигідною для Укрзалізниці".

От що розповідає керівник департаменту комерційної роботи у 2018 – 2020 роках Андрій Мірошніков: "Така низька ставка не на користь Укрзалізниці, тим паче на такий тривалий період".

Раніше мінімальна плата, за якою можливо було отримати послуги на максимальний період, становила 546 гривень, що на 20% вище ціни Ахметову на 3 роки.

Ставка 480 гривень – ледь достатньо для повноцінного утримування вагонів, не кажучи про необхідність оновлення парку, а в умовах очікуваної інфляції за 3 роки ставка буде нижче рівня операційних витрат на утримання.

Це означає, щоб хоч якось ввижити, решту парку вагонів Укрзалізниця має продавати замовникам утричі дорожче. Зрозуміло, що мало хто з клієнтів захоче брати такі дорогі вагони в Укрзалізниці. А куди тоді підуть клієнти? До приватних вагонів. А хто головний господар приватних вагонів? Правильно, також Ахметов, його компанія "Лемтранс".

Тобто, він виграв двічі:

спочатку зафіксував для себе вигідну ціну в вагонах Мінтрансу;

вільний ринок з високими цінами потрапить в руки його приватного перевіжчика.

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Що буде далі

А що ж буде з тими вагонами УЗ, які не задіють в довгих контрактах для Ахметова? Цитую знову Mintrans.

"Існує ризик, що решта парку вагонів УЗ, які не потрапили під "довгі" договори, стануть донорами запасних частин для вагонів, які Укрзалізниця зобов'язана буде надати для перевезень", – переконаний Мірошніков.

Забравши половину парку напіввагонів, Ахметов насправді поставив собі на службу фактично 100% ліквідного парку, тобто відносно нових вагонів, адже офіційно непридатні в комерційному плані вагони теж перебувають в робочому парку.

Їх часто подають клієнтам під навантаження, клієнти самотужки їх ремонтують, щоб бодай щось відвантажити. Зрозуміло, що такі клієнти краще підуть в приватний парк вагонів олігарха.

Контракт вигідний Ахметову з кількох причин

Окрім ціни та періоду роботи 3 роки, контракт вигідний Ахметову і з інших причин, про які мало кому відомо.

Бонусом від Укрзалізниці в умовах договорів отримали ще й нижчий, ніж для решти клієнтів, коефіцієнт порожнього пробігу. Мовиться про використання вагона під час його перевезення в порожньому стані.

Мовиться про використання вагона під час його перевезення в порожньому стані. Для "Метінвесту" та інших замовників, що мають намір працювати на умовах "довгих" договорів, УЗ зберегла "старий" коефіцієнт, тоді як всім іншим збільшила.

Завдяки цьому рішенню Ахметов і Коломойський будуть заощаджувати. Якщо порахувати, то олігарх тільки на цьому зекономить 770 мільйонів гривень, а такий бонус для нього створено не один.

І при всьому моєму критичному ставленні до попереднього керівника УЗ Євгена Кравцова, але він правий у своїй оцінці. Цитую: "Є ціла низка причин, які призвели до відставки Жмака".



Євген Кравцов – екскерівник Укрзалізниці / Фото uain.press

Дуже дивно для всіх, хто розуміє процеси навколо УЗ, звучали заяви щодо відсутності необхідності підвищувати вантажний тариф.

Особливо дивно на тлі того, що зростання індексу цін виробників в 2020 році склало приблизно 15%, а зовнішні ринки вкрай сприятливі для українських експортерів. Це наводить на думки про певну заангажованість.

Ще більше питань викликає проведений конкурс щодо передачі піввагонів УЗ деяким компаніям на наступні 3 роки.

За різними оцінками ця не зовсім прозора операція може призвести до втрат компанії в розмірі 3 – 5 мільярдів гривень на рік і фактично виключає УЗ з учасників вагонного ринку.

Спецоперація з порятунку Жмака

І не дивно, що на підтримку звільненого керівника Володимира Жмака кинуті всі сили:

замовні сюжети на телеканалах олігарха;

анонімні статті на сайтах-зливних бачках.

Синхронно з ними виступає депутат з фракції Юлії Тимошенко Костянтин Бондарєв, пише пости колишній депутат Борислав Береза, профільні лобістські асоціації вимагають ні в якому разі не розривати контракт, яким половина парку піввагонів УЗ на 3 роки пішла в руки Ахметова.

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Завжди вважав, що з почуттям міри у олігарха все погано. Такою відвертою поведінкою на підтримку Жмака Рінат Ахметов тільки зміцнює віру всіх причетних осіб до правильності прийнятого рішення.