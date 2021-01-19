Январь в 2021 году сравнительно холодный, реки и озера кое-где покрылись льдом. Но это не значит, что лед выдержит вес человека, если тот на нее наступит. Учитывая это Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что делать, если случилась беда, и человек провалился под лед.

В 2020 году из-за разломов льда утонули 93 человека, в 2019 – 118, а уже за 2 недели 2021 умерли 2 человека. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет ТСН .

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"80% (погибших – 24 канал) – это рыбаки, остальные – дети или случайные люди, которые переходили реку", – рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Киевской области Анатолий Врублевский.

Почему гибнут люди, которые идут на лед

Чрезвычайники указали причины гибели людей, которые идут на лед на реки и озера. Чаще всего трагедии происходят, потому что:

Люди не проверяют толщину льда, прежде чем на него становиться.

Люди не одевают спасательных жилетов.

И не соблюдают дистанцию ​​в 5 метров от другого прохожего рядом на льду.

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Как спастись, если человек провалился под лед

Что делать, если человек попал под воду из-за разлома льда? В ГСЧС озвучили несколько советов, соблюдение которых поможет выбраться как можно быстрее.

Главное правило – ни в коем случае не паниковать. А дальше – действовать так:

Если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе.

Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину.

И не пытаться подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед.

Так же человек, который хочет помочь и спасти пострадавшего, на ноги становиться не должен: надо ползти по льду. И лучше иметь с собой какое-то вспомогательное средство – ветку, куртку и тому подобное. Это увеличит шансы на спасение.

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Как реанимировать человека, которого достали из ледяной воды

Если вам удалось вытащить человека из ледяной воды, но он без сознания, нужно поступить так:

Сначала – 30 нажатий на грудную клетку.

Потом – искусственная вентиляция легких.

Сердечно-легочную реанимацию надо продолжать, пока не почувствуете пульс. Далее – вызвать скорую помощь, а пострадавшего по возможности отогревать чаем (не алкоголем, потому что могут не выдержать сосуды).