В Украине появился свежий рейтинг политиков, согласно ему украинцы до сих пор больше всего доверяют двум Владимирам – Зеленскому и Кличко. В то же время разница между ними лишь в несколько процентов.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Якщо президенту довіряють 38% опитаних, то меру столиці – 34%. На п'яти останньому наступають ще 2 лідери суспільної думки – колишній прем'єр Володимир Гройсман та чинний спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який останнім часом аж надто яскраво демонструє свій відхід від політики президента.

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Свого часу як одного, так і іншого – експерти бачили у кріслі президента. Проте якщо Гройсман від великої політики якось відійшов і більше виступає експертом у різних політичних шоу, то здається, у Разумкова великий шлях лише розпочинається.

"Рятувальні трійки" рейтингу президента

З огляду на останні події помітив це і президент, який на тлі невпинно падаючого рейтингу вирішив створити для себе так звані рятувальні трійки. Рятувати рейтинг гаранта буде голова комітету Ради, член Кабміну і заступник глави Офісу Президента, які і входить у трійку.

Таких команд буде щонайменше – 20, а найімовірніше, стільки ж, скільки комітетів у Раді, тобто – 23. Кожна зустріч в онлайні або офлайні – таємна, на ній троє тих, кому довірили рятувати президентський рейтинг, мають скласти план і написати закон, який втілюватиме в життя котрусь із президентських обіцянок.



Рятувати рейтинг гаранта будуть "трійки" / Фото Офісу Президента

За останні 2 роки обіцянок було більше, ніж достатньо. У 2020 році з них було виконано лише 136, а ще 80, за які навіть не брались, і 405 – які в процесі. Тож роботи не початий край, проте не всіх до неї допустили.

Модерувати роботу і написання законів, а також супроводжувати їх на всіх етапах від створення до голосування у Раді буд віцеспікер Руслан Стефанчук.

Чому так – для всіх поки залишається загадкою. Чи то спікера вирішили трохи спустити з небес на землю, чи вже почали сунути його крісло до виходу, а крісло Стефанчука ближче до центру президії.

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Українці не готові голосувати за Разумкова

Проте попри такий високий рейтинг довіри українців до Разумкова – голосувати за нього вони поки не готові. За словами політолога Володимира Фесенка, дані опитувань свідчать, що у президентському рейтингу – Зеленський на першому місці, Разумков, у кращому випадку – на 7 чи 8 місці.

Тобто, якщо вибори б відбулись найближчим часом, то Разумков програв би навіть Порошенку, Бойку та Тимошенко. Утім, не виборами єдиними живе президент, а ще й підтримкою його законопроєктів у Раді, а отут от з Разумковим гаранту сваритися не варто.



Голосувати за Разумкова українці поки не готові / Фото "Корреспондент.net"

Висновок про те, що до Дмитра Разумкова прислухаються деякі нардепи, можна зробити виходячи з голосувань. Згадати хоча б президентський законопроєкт про розпуск КСУ, який гарант у підсумку змушений був відкликати, бо Разумков представив свій, і саме його проголосували депутати.

Згодом Разумков сказав, що він не підтримуватиме призначення Вітренка – у залі також не вистачило голосів, хоча ще напередодні, коли проводили опитування у фракції, чітко нарахували, що 226 голосів за призначення Вітренка буде. Однак потім спікер виступив із заявою і все, "слуги" дали лише 177 голосів.

Довідка. Нардепи вже 2 рази провалювали голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра енергетики. 17 грудня "за" проголосували дише 186 парламентарів.

Разумков не підтримав санкції щодо каналів Козака

Також Дмитро Разумков не підтримав проти каналів Тараса Козака. Однак рішення, від якого він утримався, підтримали українці. За тиждень без проросійських каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne в телеефірі – кількість тих, хто підтримує рішення президента про санкції лише зростає.

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Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою Рейтинг, з моменту застосування санкції щодо 3 телеканалів, рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%.