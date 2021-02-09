В результате мощной непогоды во всех областях значительно усложнилось движение транспорта на дорогах. По состоянию на 9 февраля, спасатели отбуксировали 380 транспортных средств.

Осложнения погодных условий повысило уровень образования опасных ситуаций на дорогах. Поэтому работники ГСЧС оказали помощь уже 653 лицам.

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Какова ситуация в различных областях

На Волыни спасатели освободили из снежных заносов 82 автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС. В частности, отбуксировали:

8 рейсовых автобусов междугородного и межобластного сообщения;

20 грузовых автомобилей;

51 легковой автомобиль;

3 машины неотложной медицинской помощи.

В Ровненской области 8 февраля сотрудники ГСЧС 11 раз выезжали на помощь водителям грузовых и легковых авто, которіе оказались в кюветах или заблокировали движение на скользкой автодороге.

В Киеве спасатели отбуксировали 41 грузовой автомобиль на безопасный участок дороги.



Вследствие непогоды повысился риск опасности на дорогах / Фото ГСЧС

На Николаевщине за период непогоды сотрудники ГСЧС вытащили 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 кареты скорой медицинской помощи, а также оказали помощь 18 лицам.

В результате ухудшения погодных условий в Черкасской области спасатели освободили из снежных заносов 2 машины скорой помощи. Кроме этого, мобильные оперативные группы подразделений ГСЧС следят за ситуацией на автодорогах государственного значения:

"Киев – Одесса;

"Киев – Знаменка";

"Борисполь – Днепр – Запорожье".



Десятки автомобилей отбуксировали из-за осложнения погодных условий / Фото ГСЧС

Спасатели помогают заложникам непогоды: видео

Обратите внимание! По данным ГСЧС, в течение 11-12 февраля погода в Украине ухудшится еще больше. В частности, синоптики прогнозируют обильный снег, метель, сильный ветер и гололед. Кроме того, 13-14 февраля следует ожидать морозов.