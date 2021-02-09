Спасатели вытащили из снежных заносов сотни авто: среди них скорые и автобусы – фото, видео
В результате мощной непогоды во всех областях значительно усложнилось движение транспорта на дорогах. По состоянию на 9 февраля, спасатели отбуксировали 380 транспортных средств.
Источник:ГСЧС
Осложнения погодных условий повысило уровень образования опасных ситуаций на дорогах. Поэтому работники ГСЧС оказали помощь уже 653 лицам.
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Какова ситуация в различных областях
На Волыни спасатели освободили из снежных заносов 82 автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС. В частности, отбуксировали:
- 8 рейсовых автобусов междугородного и межобластного сообщения;
- 20 грузовых автомобилей;
- 51 легковой автомобиль;
- 3 машины неотложной медицинской помощи.
В Ровненской области 8 февраля сотрудники ГСЧС 11 раз выезжали на помощь водителям грузовых и легковых авто, которіе оказались в кюветах или заблокировали движение на скользкой автодороге.
В Киеве спасатели отбуксировали 41 грузовой автомобиль на безопасный участок дороги.
Вследствие непогоды повысился риск опасности на дорогах / Фото ГСЧС
На Николаевщине за период непогоды сотрудники ГСЧС вытащили 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 кареты скорой медицинской помощи, а также оказали помощь 18 лицам.
В результате ухудшения погодных условий в Черкасской области спасатели освободили из снежных заносов 2 машины скорой помощи. Кроме этого, мобильные оперативные группы подразделений ГСЧС следят за ситуацией на автодорогах государственного значения:
- "Киев – Одесса;
- "Киев – Знаменка";
- "Борисполь – Днепр – Запорожье".
Десятки автомобилей отбуксировали из-за осложнения погодных условий / Фото ГСЧС
Спасатели помогают заложникам непогоды: видео
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