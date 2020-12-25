Спасатели перешли на усиленный режим работы во время рождественского периода. Работники ГСЧС будут проверять соблюдение правил безопасности.

Что известно об усиленном режиме работы спасателей

Так, спасатели провели проверку мест, где будут проводить массовые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Также работники ГСЧС усилили мониторинг пожарной безопасности и отработали с населением алгоритмы действий, если возникнет опасность.

В каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения,

– подчеркнули в ГСЧС.

Поэтому с 25 по 28 декабря работники ГСЧС организовали взаимодействие с местными органами власти, полицией и региональными службами.

Кроме этого, в готовности, на всякий случай, находится авиация ГСЧС, в частности, самолет Ан-26.

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