Готовы к любым ситуациям: спасатели третьи сутки работают в усиленном режиме
На период рождественских праздников подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Они находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации.
В частности речь идет о техногенном и природном характере ЧС. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
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Как происходит усиленный режим
В каждом регионе страны провели ряд мероприятий в усиленном режиме, в частности провели:
- уточнение мест массовых мероприятий;
- мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения;
- профилактические отработки с населением относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
С кем происходит сотрудничество
С 9 часов утра 25 декабря до 9 часов утра 28 декабря организовано взаимодействие с соответствующими структурами:
► с местными органами власти;
► территориальными органами Национальной полиции Украины;
► региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах.
Они приобщены к проведению мероприятий по празднованию рождественских празднований и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий.
Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей,
- отметили в сообщении.
В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.
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