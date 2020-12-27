На период рождественских праздников подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Они находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации.

В частности речь идет о техногенном и природном характере ЧС. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Как происходит усиленный режим

В каждом регионе страны провели ряд мероприятий в усиленном режиме, в частности провели:

уточнение мест массовых мероприятий;

мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения;

профилактические отработки с населением относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

С кем происходит сотрудничество

С 9 часов утра 25 декабря до 9 часов утра 28 декабря организовано взаимодействие с соответствующими структурами:

► с местными органами власти;

► территориальными органами Национальной полиции Украины;

► региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах.

Отметим! Спасатели с 25 декабря перешли на усиленный режим работы во время рождественского периода. Они будут проверять соблюдение правил безопасности.

Они приобщены к проведению мероприятий по празднованию рождественских празднований и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей,

- отметили в сообщении.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

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