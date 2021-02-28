Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской области.

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В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень),

– заявили в ГСЧС.

Заметим, на карпатской вершине Поп Иван утром 28 февраля – ясно. Температура воздуха опустилась до -16 градусов.

Обратите внимание! В Украине последний день зимы будет прохладным. Почти во всех областях будет падать мокрый снег с дождем. Солнечно будет только на Закарпатье и Винниччине. По словам синоптиков, осадков не прогнозируют в части восточных и южных областях. В то же время теплее всего будет на западе Украины.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +8 градусов в зависимости от региона.