Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах
В Карпатах в воскресенье, 28 февраля, есть угроза схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.
Источник:ГСЧС
Опасность в Карпатах
Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской области.
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В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
– заявили в ГСЧС.
Заметим, на карпатской вершине Поп Иван утром 28 февраля – ясно. Температура воздуха опустилась до -16 градусов.
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