Спасатели проинформировали об ухудшении погодных условий 20 января. В Карпатах и на Закарпатье стоит ожидать сильные снегопады и метели. Кроме этого, в горах будет дуть шквальный ветер.

В Карпатах объявили 1 уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Где ожидают ухудшения погоды

На Закарпатье прогнозируют значительный снег;

В Карпатах предполагают метели и шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– подчеркнули в ГСЧС.

Снеголавинная опасность

Кроме этого, спасатели объявили 3 уровень опасности на высокогорье Закарпатской области. В ГСЧС объяснили, что в связи со снегопадами и метелями существует высокая вероятность схода лавин в этом регионе.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

Какой будет погода в Украине 20 января