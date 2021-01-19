Погода в Украине ухудшится: каким областям достанется больше всего
Спасатели проинформировали об ухудшении погодных условий 20 января. В Карпатах и на Закарпатье стоит ожидать сильные снегопады и метели. Кроме этого, в горах будет дуть шквальный ветер.
В Карпатах объявили 1 уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
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Где ожидают ухудшения погоды
- На Закарпатье прогнозируют значительный снег;
- В Карпатах предполагают метели и шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– подчеркнули в ГСЧС.
Снеголавинная опасность
Кроме этого, спасатели объявили 3 уровень опасности на высокогорье Закарпатской области. В ГСЧС объяснили, что в связи со снегопадами и метелями существует высокая вероятность схода лавин в этом регионе.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
Какой будет погода в Украине 20 января
- Погода в Украине 20 января будет теплее, чем в предыдущие дни.
- Теплее всего будет на западе – воздух прогреется до 0...2 градусов тепла. Днем там ожидают снег с дождем.
- В центральных областях отметки термометров будут колебаться от -6 до -9 градусов мороза.
- Холоднее всего будет на востоке. Температура воздуха там опустится до -12...-14 градусов мороза.
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