Гололедица и налипание мокрого снега: украинцев предупредили о непогоде 9 января
В субботу, 9 января, во многих областях Украины можно будет наблюдать ухудшение погодных условий.
Соответствующее предупреждение обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр. В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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Детали непогоды 9 января
- В западных областях следует ожидать на дорогах гололедицу.
- В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях – налипание мокрого снега.
- А в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях ночью прогнозируют значительные осадки.
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