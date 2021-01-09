В субботу, 9 января, во многих областях Украины можно будет наблюдать ухудшение погодных условий.

Соответствующее предупреждение обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр. В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Кстати Непогода на Рождество наделала много бед: без света в Украине более 80 населенных пунктов

Детали непогоды 9 января

В западных областях следует ожидать на дорогах гололедицу.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях – налипание мокрого снега.

А в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях ночью прогнозируют значительные осадки.