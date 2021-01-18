Спасатели предупредили о гололедице на дорогах
На Крещение, 19 января, в некоторых регионах Украины будет гололедица. Температура воздуха в среднем составит -10 ... -13 градусов.
Гололедица будет 19 января в Киеве и области. Об этом сообщает ГСЧС.
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Какой будет погода в течение 19 января
На Крещение в Украине будет холодно и морозно. Температура ночью упадет до -25 градусов. Днем синоптики прогнозируют снег и гололед в таких регионах:
- в Закарпатье;
- на Прикарпатье;
- в Карпатах.
Кроме того, скользко будет в Киеве и Киевской области, а также в большинстве западных областей.
Как вести себя водителям во время гололеда
- Выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями. Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия.
- Избегайте любых рискованных маневров, по возможности лучше перенесите поездку на светлое время суток.
- Обязательно смените летнюю резину на зимнюю.
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