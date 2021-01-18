На Крещение, 19 января, в некоторых регионах Украины будет гололедица. Температура воздуха в среднем составит -10 ... -13 градусов.

Гололедица будет 19 января в Киеве и области. Об этом сообщает ГСЧС.

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Какой будет погода в течение 19 января

На Крещение в Украине будет холодно и морозно. Температура ночью упадет до -25 градусов. Днем синоптики прогнозируют снег и гололед в таких регионах:

в Закарпатье;

на Прикарпатье;

в Карпатах.

Кроме того, скользко будет в Киеве и Киевской области, а также в большинстве западных областей.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что уже с 19 января непогода немного успокоится и утихнет до конца текущей недели. На Крещение температура воздуха в среднем составит -10 ... -13 градусов.

Как вести себя водителям во время гололеда

Выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями. Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия.

Избегайте любых рискованных маневров, по возможности лучше перенесите поездку на светлое время суток.

Обязательно смените летнюю резину на зимнюю.



Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала