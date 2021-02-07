В Украину вновь вернулась непогода. Она будет бушевать в некоторых регионах в течение 7 – 8 февраля. Спасатели призвали быть осторожными в высокогорье украинских Карпат, ведь там существует опасность схода лавины.

В ГСЧС уже объявили 3 уровень опасности. Это означает значительную снеголавинную опасность.

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Спасатели призвали людей быть осторожными в высокогорье украинских Карпат, а также на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Где ждать непогоду

Синоптики еще раньше предупредили, что непогоду в Украину принесет активный циклон. Так, снегопады начнутся на западе страны 7 февраля, а к 9 февраля они переместятся на восток. Температура воздуха местами будет снижаться до -23 градусов. Погода в Украине 7 февраля ухудшится в:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Житомирской,

Киевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской областях,

на Закарпатье.

В ГСЧС предупредили, что в отдельных регионах Украины образуются снежные заносы. В Ровенской, Волынской, Львовской областях они могут достичь 30 – 40 сантиметров.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала