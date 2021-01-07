Спасатели объявили об опасности: в каких областях будет самая сложная ситуация
Спасатели 7 января объявили в Украине I уровень опасности, желтый. Синоптики прогнозируют, что в ночь с 7 на 8 января выпадет мокрый снег, а дороги укроет гололедица.
Погодные условия могут существенно осложнить движение транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Уважаемые водители, будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров,
– говорится в сообщении.
Где будет худшая ситуация
- В Черниговской области;
- В Полтавской области;
- В Сумской области;
- В Днепропетровской области;
- В Запорожской области;
- В Киевской области.
Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Без необходимости ночью лучше не выходить из дома.
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