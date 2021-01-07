Спасатели 7 января объявили в Украине I уровень опасности, желтый. Синоптики прогнозируют, что в ночь с 7 на 8 января выпадет мокрый снег, а дороги укроет гололедица.

Погодные условия могут существенно осложнить движение транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Актуально Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет облачно, местами туман

Уважаемые водители, будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров,

– говорится в сообщении.

Где будет худшая ситуация

В Черниговской области;

В Полтавской области;

В Сумской области;

В Днепропетровской области;

В Запорожской области;

В Киевской области.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Без необходимости ночью лучше не выходить из дома.



Советы водителям во время гололеда / инфографика 24 канала