В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий 8 января. Непогоду стоит ждать в северных, восточных и частично южных регионах Украины, а также в горах Прикарпатья.

Также спасатели призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, ведь в большинстве областей ожидается гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Где ждать непогоды

На Черниговщине и Сумщине будут значительные осадки.

В Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях – налипание мокрого снега, дождь и гололедица на дорогах.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог,

– отметили в ДСНС.

Лавинная опасность

Также спасатели объявили 3 уровень опасности в горах Прикарпатья. В ГСЧС объяснили, что существует высокая вероятность схода лавин в этом регионе.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала