Карпатские спасатели отыскали в горах группу туристов: фото
Спасатели отыскали в горах группу туристов из пяти человек. Информация о лицах, пропавших в Карпатах, поступила 12 марта в 10:45.
Источник:ГСЧС Украины
В Службу спасения позвонила женщина, которая искала своего сына. Она заметила, что мужчина не выходил на связь пятые сутки.
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Что известно об исчезновении
Киевляне пошли в поход по маршруту село Луги – полонина Лемская – гора Гутин Томнатик. Перед выходом в горы группа не зарегистрировалась в спасательном подразделении.
Как проводили поисковые работы
Чтобы найти туристов, привлекли горных поисковиков:
- Рахова;
- Ивано-Франковской области.
Нашли группу в 14:20. Позже выяснили, что они на самом деле не теряли ориентир и не нуждались в помощи. Но поскольку туристы не сообщили ГСЧС о своем походе, спасатели направились искать их.
Спасатели нашли туристов / Фото ГСЧС
На самом деле группа не нуждалась в помощи / Фото ГСЧС
Жизни туристов ничего не угрожает, сейчас их транспортируют в село Луга Раховского района.
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