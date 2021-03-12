Спасатели отыскали в горах группу туристов из пяти человек. Информация о лицах, пропавших в Карпатах, поступила 12 марта в 10:45.

В Службу спасения позвонила женщина, которая искала своего сына. Она заметила, что мужчина не выходил на связь пятые сутки.

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Что известно об исчезновении

Киевляне пошли в поход по маршруту село Луги – полонина Лемская – гора Гутин Томнатик. Перед выходом в горы группа не зарегистрировалась в спасательном подразделении.

Как проводили поисковые работы

Чтобы найти туристов, привлекли горных поисковиков:

Рахова;

Ивано-Франковской области.

Нашли группу в 14:20. Позже выяснили, что они на самом деле не теряли ориентир и не нуждались в помощи. Но поскольку туристы не сообщили ГСЧС о своем походе, спасатели направились искать их.



Спасатели нашли туристов / Фото ГСЧС



На самом деле группа не нуждалась в помощи / Фото ГСЧС

Жизни туристов ничего не угрожает, сейчас их транспортируют в село Луга Раховского района.

Заметим! Температура воздуха в Карпатах опустилась до -11 градусов мороза. Также ГСЧС предупредила украинцев об опасности схода лавин в Карпатах.