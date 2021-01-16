В Украину пришли сильные морозы, в некоторых регионах температура воздуха опустилась до отметки в -14 градусов днем и -18 ночью. Спасатели ГСЧС развернули пункты обогрева.

Всего в Украине развернули 4 227 пунктов обогрева. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС в фейсбуке.

Важно Прогноз погоды на 16 января: Украину охватят сильные морозы

Как отметили спасатели, пункты обогрева должны не допустить случаев обморожения и гибели людей. 27 пунктов обогрева из общего количества являются мобильными.

Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями,

– говорится в сообщении.

В пунктах обогрева круглосуточно будут дежурить спасатели.

Спасатели ГСЧС развернули пункты обогрева / Фото ГСЧС

Какой будет погода в ближайшие дни

В течение ближайших 3 суток, 16 – 18 января, в Украине и в дальнейшем можно будет наблюдать холодную погоду с морозами до -14...-20 градусов. Однако еще холоднее будет на востоке – там температура опустится до -22...-24 градусов.

По прогнозу синоптиков, в январе морозы будут только углубляться. Однако в феврале все-таки станет немного теплее.

Больше о том, какой будет погода зимой – читайте в материале.