Спасатели из Днепра ярко поддержали сборную перед матчем со Швецией: видео

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины 29 июня поборется за путевку в следующий этап со Швецией. Все государство будет болеть за "сине-желтых" на пути к исторической победе.

Президент Владимир Зеленский даже запустил флешмоб в поддержку нашей национальной команды. К нему присоединились и спасатели из Днепропетровской области, которые сняли яркое видео.

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Спасатели Днепропетровщины болеют и поддерживают сборную Украины по футболу. Вперед к победе!

– сказали они в ролике.

К флешмобу главы государства присоединились известные звезды и политики, они записывали видео в поддержку сборной Украины.

Так, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Андрей Таран, Александр Пономарев показывали, как болеют за "сине-желтых".

Известные украинцы также снялись в совместном ролике, в котором делали мотивационные призывы для нашей национальной команды.

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