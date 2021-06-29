Спасатели из Днепра ярко поддержали сборную перед матчем со Швецией: видео
29 июня 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины 29 июня поборется за путевку в следующий этап со Швецией. Все государство будет болеть за "сине-желтых" на пути к исторической победе.
Президент Владимир Зеленский даже запустил флешмоб в поддержку нашей национальной команды. К нему присоединились и спасатели из Днепропетровской области, которые сняли яркое видео.
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Спасатели Днепропетровщины болеют и поддерживают сборную Украины по футболу. Вперед к победе!
– сказали они в ролике.
Всеукраинский флешмоб "Поддержи сборную"
- К флешмобу главы государства присоединились известные звезды и политики, они записывали видео в поддержку сборной Украины.
- Так, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Андрей Таран, Александр Пономарев показывали, как болеют за "сине-желтых".
- Известные украинцы также снялись в совместном ролике, в котором делали мотивационные призывы для нашей национальной команды.
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