Спасатель и военный на Волыни вынесли бабушку из горящего дома
Во Владимире-Волынском спасатель вместе со своим другом-военным спасли пожилую женщину из пожара. Находясь не на службе, они шли по улице и увидели, как над одним из зданий вздымается дым.
Источник:ГСЧС
Инцидент произошел 28 февраля около 13:25. Огонь вспыхнул в кирпичной хозяйственной постройке, расположенной на улице Цинкаловского.
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Как все происходило
- Спасатель Виталий Шило сразу позвонил коллегам, чтобы сообщить о пожаре.
- Далее он и его товарищ, военный Виталий Крутой, бросились проверять, есть ли кто-то в здании.
- Внутри, в задымленной комнате, они нашли 56-летнюю женщину.
- Мужчины вынесли ее на улицу, сейчас медики устанавливают ей диагноз.
Подробности о пожаре
► Пламя охватило домашние вещи и пол здания. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения женщины с огнем.
► Возгорание удалось локализовать в 13:30, а уже в 13:32 его полностью ликвидировали. Огонь уничтожил пол на площади 6 квадратных метров.
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