Во Владимире-Волынском спасатель вместе со своим другом-военным спасли пожилую женщину из пожара. Находясь не на службе, они шли по улице и увидели, как над одним из зданий вздымается дым.

Инцидент произошел 28 февраля около 13:25. Огонь вспыхнул в кирпичной хозяйственной постройке, расположенной на улице Цинкаловского. Читайте также В Киеве женщина провалилась под лед, спасая собаку: видео спасательной операции Как все происходило Спасатель Виталий Шило сразу позвонил коллегам, чтобы сообщить о пожаре.

Далее он и его товарищ, военный Виталий Крутой, бросились проверять, есть ли кто-то в здании.

Внутри, в задымленной комнате, они нашли 56-летнюю женщину.

Мужчины вынесли ее на улицу, сейчас медики устанавливают ей диагноз. Подробности о пожаре ► Пламя охватило домашние вещи и пол здания. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения женщины с огнем. ► Возгорание удалось локализовать в 13:30, а уже в 13:32 его полностью ликвидировали. Огонь уничтожил пол на площади 6 квадратных метров. Справка. Накануне спасатели спасли 13-летнего мальчика и 3 взрослых в Днепре. Они провалились под лед и не могли выбраться оттуда самостоятельно.