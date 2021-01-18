Командир корабля береговой охраны рассказал о спасении украинских моряков. Говорит: им повезло, что лодка была рядом. Таким образом удалось до них быстро добраться.

Эту историю спасатели рассказали, когда наведались в больницу к украинским морякам. Об этом сообщает Укринформ.

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Как спасали украинских моряков

Детали поисково-спасательной операции рассказал командир экипажа корабля береговой охраны Онур Астсубай.

В целях защиты лодки от непогоды нас направили к Бартыну. Поэтому мы смогли до вас оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40 – 50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра и мы все же пошли на это,

– сказал он.

Из-за высоких волн кораблю приходилось маневрировать. Морякам бросали спасательный круг, они хватались за него, после чего их вытаскивали за руки из воды. Одного человека удалось спасти не сразу, а после нескольких попыток.

Благодарность за спасение

Со своей стороны украинские моряки сухогруза Arvin поблагодарили за свое спасение экипажа корабля береговую охрану, отметив, что они рисковали своей жизнью.

Руководитель береговой охраны рассказал, как спасали украинских моряков / Фото Укринформ

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