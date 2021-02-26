Ко Дню сопротивления оккупации Крыма в Херсоне устроили акцию. Именно 7 лет назад в Симферополе состоялся многотысячный проукраинский митинг.

Во время событий семилетней давности люди требовали остановить оккупацию полуострова Россией. Херсонцы 26 февраля собрались на центральной площади города, чтобы сжечь символ оккупации – чучело российского президента Владимира Путина.

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Что известно об акции в Херсоне

Сейчас в центре Херсона на площади Свободы собираются спалить матрешку Путина. Собственное его чучело подвесили на виселицу, активисты объяснили, что он "находится на своем месте".

На патриотической акции собрались и представители крымскотатарского народа. Они припомнили события семилетней давности, когда оказывали сопротивление захвату Крыма.



В Херсоне собираются жечь чучело Путина / Фото Perepichka News



По словам активистов, в Крыму до сих пор остаются арестованные патриоты. В то же время акция проходит очень символично, ведь на площади Свободы – портреты погибших участников АТО и защитников Украины.

Обратите внимание! 26 февраля в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. 7 лет назад под стенами Верховного Совета Крыма на мирный митинг собрались представители крымскотатарского народа.

В Херсоне началась акция ко Дню сопротивления оккупации: Видео 24 канала