Нормандский формат на уровне руководителей МИД пока заморожен из-за позиции России. Однако советники активно работают и коммуницируют между собой почти каждый день.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс является "оживленным". Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам Кулебы, советники пытаются найти общий знаменатель, который позволит двигаться вперед. Глава МИД также заявил, что представители Украины жестко защищают свои "красные линии".

По его словам, государство не отступит даже несмотря на то, что представитель России в нормандском формате Дмитрий Козак жестко освещает собственное видение ситуации.

Поэтому процесс движется очень сложно,

– заявил Кулеба.

Что является проблемой во время переговоров

Кулеба отметил, что одной из проблем во время переговоров в нормандском формате является стремление России представить себя как посредника. В частности, ее представители настаивают на признании статуса боевиков "ЛНР" и "ДНР" в Трехсторонней контактной группе. Как заявил министр, их также не устраивает, что Украина должна контролировать границу с Россией перед выборами в ОРДЛО.

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Кулеба отметил, что Андрею Ермаку, который представляет Украину, трудно постоянно касаться этой темы, однако он "четко и жестко" держит позицию.

"Действительно, оно выглядит так, будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы мы сказали: "Хорошо, давайте на ваших условиях и пошли вперед", – подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что представители Украины никогда на это не согласятся, ведь речь идет о национальной безопасности государства.

Справка. Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате Украина – Германия – Франция – Россия. В частности, там решают вопрос о вооруженной агрессии России против Украины.