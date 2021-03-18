Политические советники лидеров "нормандской четверки" 18 марта провели встречу. На ней они обсудили ситуацию на Донбассе.

Детали встречи в нормандском формате

Разговор состоялся в формате видеоконференции. В ней принял участие председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

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В начале встречи Ермак предложил принять на уровне "нормандской четверки" совместное заявление. Говорится о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе, который установили еще 27 июля 2020 года.

Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и штатские граждане на украинской земле,

– заявил Ермак.

Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Это нужно для того, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон в обеспечении перемирия.

Кроме того, Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в соблюдении режима прекращения огня.

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