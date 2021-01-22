Советники "нормандской четверки" не встретятся 22 января: что об этом известно
Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которую планировали провести 22 января, не состоится. Переговоры в формате видеоконференции перенесли.
Переговоры советников "нормандской четверки" отложили
О переносе встречи советников "нормандской четверки" сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам.
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В то же время российские СМИ пишут, что переговоры отложили на несколько дней по соглашению сторон. Пока неизвестно, почему перенесли встречу и когда проведут новую.
Напомним, прошлая встреча советников в Берлине не имела конкретных результатов.
Встречи в нормандском формате: последние новости
- 12 января в столице Германии состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки".
- Украину там представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Он заявил, что это был "непростой, но конструктивный и содержательный диалог".
- Однако деталей переговоров ни одна из сторон не раскрыла, ограничившись заявлением о том, что состоится еще одна встреча.
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