Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которую планировали провести 22 января, не состоится. Переговоры в формате видеоконференции перенесли.

Переговоры советников "нормандской четверки" отложили

О переносе встречи советников "нормандской четверки" сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам.

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В то же время российские СМИ пишут, что переговоры отложили на несколько дней по соглашению сторон. Пока неизвестно, почему перенесли встречу и когда проведут новую.

Напомним, прошлая встреча советников в Берлине не имела конкретных результатов.

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