В Херсоне разгорается скандал. Все потому, что советник мэра Юрий Погребной 7 марта назвал 90% жителей города тупыми.

Почему советник мэра обозвал херсонцев

Такой вывод о населении Погребной сделал, когда прочитал комментарии в социальных сетях о новом украшении в городе.

Читайте также В Киеве ради рекламы уничтожили дерево: разгорелся скандал

Люди говорили, что вместо сомнительной иллюминации чиновники лучше бы починили дороги или убрали мусор. Однако такая реакция херсонцев советнику мэра не понравилось.

Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека 8 "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных,

– заявил Погребной.

В комментариях к сообщению чиновника разгорелся скандал. Местная жительница Анастасия Назаратий указала, что именно "шарики" голосовали за мэра города, у которого он работает советником.

На это Погребной ответил, что ему неинтересно за кого голосуют "глупые люди": "Меня интересует мнение умных".

"Вы считаете, что если человек хочет нормальных дорог, чтобы ЖЭКи работали в полном объеме, а не п*здили деньги, без вот этого вот всего смешного и ненужного аудита, который ничего не меняет, то значит, что человек тупой и шариковый?" – добавила Анастасия.

Сам Погребной цинично отвечал на комментарии пользователей.