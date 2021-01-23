Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак впервые 21 января принял участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Во время встречи было заметно, что советник Владимира Путина ощутимо нервничал.

Поведение Козака у ТКГ

России не удается сломать официальный Киев в контексте переговоров по Донбассу. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" озвучил представитель ОРДЛО на переговорах ТКГ Денис Казанский.

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По его словам, советник Путина вел себя эмоционально и обвинял Украину в том, что она отказывается признавать боевиков стороной переговоров. Он настаивал на обсуждении "дорожной карты" выполнения минских соглашений, которую предложили марионетки Кремля.

Казак начал нервничать, потому что ему нужно показать какие-то успехи, от него требуют результата, а он не может его предоставить,

– заявил Казанский.

Представитель ОРДЛО отметил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы конфликт разрешился, учитывая национальные интересы Украины. Кроме этого, постоянно напоминают мировому сообществу, что именно позиция России делает невозможным окончание войны.

Участие России в переговорах ТКГ: что известно