Одним из многочисленных советников главы ОП числится Михаил Пасечник, скандально известный бизнесмен в области фармацевтики и бывший глава Гослекслужбы.

Если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвиненими, пишет издание "Дело".

Как рассказывается в статье, в 1994 году Пасечник основал фармацевтическую компанию "Фалби". К 2011 году бизнес Пасечника оценивался как девятый по величине в стране. Развить бизнес Пасичнику удалось, в том числе, благодаря кредитному соглашению с государственным "Укрэксимбанком". Когда пришло время расплаты по долгам – успешный менеджер оказался не таким уж и успешным. Долг Пасечника перед государственным банком достиг 1 млрд гривен. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года "Укрэксимбанку" удалось продать собственность "Фалби" всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков "Фалби" также оказались в числе пострадавших.

"В 2005 году Пасечник, который дважды возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам, был обвинен в злоупотреблении властью и служебным положением. Инспекторы КРУ сообщили шокирующие факты. Например, за бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у "своїх" фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке", – говорится в материале.

Журналисты пишут, что в 2014 году, который стал самым критичным для бизнеса Пасечника, он оказывается на довольно "жирной" должности на госслужбе. Его назначили главой Государственной службы лекарственных средств. Представители фармацевтического бизнеса встретили это назначение резким осуждением. В частности, они жаловались, что по инициативе Пасечника были разработаны изменения в законодательство с целью монополизации фармрынка большими аптечными сетями и вводились схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей. Кроме того, Пасечника обвиняли в том, что допустил опасные кодеиносодержащие лекарства, которые использую при производстве наркотиков, на украинский рынок. К слову, после легализации эти препараты были обнаружены именно на аптечных складах "Фалби".

"Любые скандалы, связанные с медицинской сферой, всегда очень тонко воспринимаются обществом. Именно поэтому присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны", – подчеркивается в статье.