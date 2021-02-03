Советник Ермака Магомедов может возглавить Нацкомиссию по ценным бумагам: что о нем известно
Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Руслан Магомедов может стать главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Политик 1 февраля подал декларацию в качестве кандидата на должность.
Источник: "НВ Бизнес"
Магомедов стал внештатным советником Ермака в апреле 2020 года. Кроме этого, ранее он был директором инвесткомпании Astrum Capital.
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Что известно о Магомедове
- С 2006 года Маговедов работал в компании "Проспект Инвестментс", что до 2011 года принадлежала инвестиционной группе Русские фонды.
- В Astrum Capital пришел в 2010 году. Заметим, компания затем прекратила деятельность на рынке ценных бумаг, потеряла часть лицензий.
- В 2016 году Магомедов претендовал на должность председателя правления Национального депозитария Украины, однако не победил в конкурсе.
- В течение 3 лет мужчина работал старшим проектным менеджером в проекте Европейского банка реконструкции и развития.
- После того, как Магомедов стал советником Ермака, он вошел в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков.
Имущество Магомедова
Согласно декларации, мужчина имеет
- 3 земельных участка в Киевской области,
- гараж и 2 квартиры в Киеве,
- автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска.
- наличные – 1,7 миллиона гривен, 212,7 тысячи долларов и 87,3 тысячи евро,
- В 2020 году Магомедов получил 80,8 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности.
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