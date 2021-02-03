Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Руслан Магомедов может стать главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Политик 1 февраля подал декларацию в качестве кандидата на должность.

Источник: "НВ Бизнес" Магомедов стал внештатным советником Ермака в апреле 2020 года. Кроме этого, ранее он был директором инвесткомпании Astrum Capital. Читайте также Встречаюсь, ищу, смотрю: Ермак объяснил свое влияние на кадровую политику в ОП Что известно о Магомедове С 2006 года Маговедов работал в компании "Проспект Инвестментс", что до 2011 года принадлежала инвестиционной группе Русские фонды.

В Astrum Capital пришел в 2010 году. Заметим, компания затем прекратила деятельность на рынке ценных бумаг, потеряла часть лицензий.

В 2016 году Магомедов претендовал на должность председателя правления Национального депозитария Украины, однако не победил в конкурсе.

В течение 3 лет мужчина работал старшим проектным менеджером в проекте Европейского банка реконструкции и развития.

После того, как Магомедов стал советником Ермака, он вошел в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков. Имущество Магомедова Согласно декларации, мужчина имеет 3 земельных участка в Киевской области,

гараж и 2 квартиры в Киеве,

автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска.

наличные – 1,7 миллиона гривен, 212,7 тысячи долларов и 87,3 тысячи евро,

В 2020 году Магомедов получил 80,8 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности. Обратите внимание! С 2015 года Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавлял Тимур Хромаев. Однако 30 января 2021 года его срок полномочий истек.