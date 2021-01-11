Несмотря на неутешительные коронавирусные прогнозы, полиция продолжает фиксировать нарушения карантинных ограничений. Их уже обнаружили больше 1 600 и большинство из них касаются субъектов торгового и бытового обслуживания.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко рассказал, какие самые распространенные нарушения полиция зафиксировала во время локдауна. Об этом он говорил в эфире 24 канала.

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По его словам, полиция традиционно осуществляет рейдовые проверки по соблюдению карантина. Ежедневно фиксируют тысячу и больше административных постановлений в отношении следующих нарушений:

несоблюдение масочного режима в общественных местах;

нарушение карантина предпринимателями, которые не соблюдают правила.

"С 8 января по 24 января на время дополнительных ограничений, если какие-то субъекты (ночные клубы, промышленные магазины) хотят заработать денег – полиция прекратит такие правонарушения и будет привлекать владельцев к ответственности", – рассказал Варченко.

Также он добавил, что количество нарушителей в сфере общественного питания уменьшилось: люди начали более ответственно относиться к ограничениям.

Штрафы

Также советник Авакова напомнил, что владельцам заведений стоит не подвергать людей опасности, а также помнить о штрафах – от 34 до 170 тысяч гривен для субъектов предпринимательской деятельности.

Если же у владельцев уже есть предупреждения и они продолжают свою работу, то могут получить статью уголовного кодекса.

Обратите внимание! В Украине с 8 по 24 января действует локдаун. Несмотря на то, что большинство заведений не работают, толпы украинцев без масок все равно замечают по всей Украине. Подробнее об усиленном карантине – читайте по ссылке.

Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала