Украинские правоохранители готовы следить за порядком на оккупированных территориях, если будет контроль над границей. Однако решение об этом должен принять президент.

Такие меры готовы обеспечить хоть уже, ведь в 2019 году представили Стратегию деоккупации Донбасса. Об этом заявил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Валерий Поцелуйко.

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Почему тогда МВД ждет

Чиновник подчеркнул, что это решение не главы МВД, а президента и Верховной Рады.

Это должно быть решение государственническое...Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет,

– отметил Поцелуйко.

Советник добавил, что Украина готова вернуть эти территории, однако сначала россияне должны вывести свои войска. По словам Поцелуйко, когда мы получим контроль над государственной границей, на территориях можно будет проводить все.

Что советник думает о "народной милиции" оккупантов

Поцелуйко категорично высказался о так называемой "народной милиции".

"Никакой речи о "народной милиции" быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть", – подчеркнул советник.

Обратите внимание! Еще в сентябре 2020 года МВД подготовило 800 полицейских, готовых к работе в оккупированных районах. Тогда во время круглого стола на Донетчине армейцы, правоохранители и общественность обсудили мероприятия для деоккупации Донбасса.