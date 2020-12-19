Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает новый законопроект. Он будет регламентировать работу Конституционного суда.

Что сказал Разумков

По словам Разумкова, он надеется на то, что КСУ будет придерживаться закона о регламенте. Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Я надеюсь, что в новом году нардепы разработают законопроект, который регламентировал бы работу Конституционного Суда, чтобы мы в следующий раз снова не столкнулись с неприятной новостью,

– отметил Разумков.

Он добавил, что Верховная Рада также работает по регламенту: "Это – закон. Его не стоит нарушать. Это нормально, это правильно".

По словам спикера парламента, в комитете по правовой политике есть законопроект по КСУ. Он предусматривает, что решения Конституционного Суда "могут приниматься двумя третями".

Разумков пояснил, что это "баланс", поскольку Рада также принимает изменения в Конституцию при наличии 300 голосов.

Обратите внимание! Венецианская комиссия посоветовала Украине подробнее прописать правила функционирования КСУ, чтобы избежать возможных будущих проблем. Больше о скандальном решении Конституционного суда – читайте здесь.

Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала