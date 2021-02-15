Артема Сытника, который возглавляет Национальное антикоррупционное бюро, могут уволить. Законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции уже зарегистрировали.

Ранее правительство поддержало законопроект. Теперь его передали на рассмотрение руководству Рады.

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Что предусматривает законопроект

Текст инициативы пока не обнародовали. Однако министр юстиции Денис Малюська отмечал, что инициатива предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ. Должны ввести новый механизм назначения главы бюро.

Пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель директора главы НАБУ – Гизо Углава. По информации Bihus.Info, Углава мог быть причастным к махинациям в Укроборонпроме. Правда, Малюська заверил, что в независимости и беспристрастности заместителя не сомневается.

Что этому предшествовало