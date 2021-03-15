Вице-спикер Елена Кондратюк предлагает срочно провести совместное заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заместитель председателя парламента считает, что следует разработать общий план на случай нового жесткого локдауна.

На согласительном совете в парламенте вице-спикер заявила, что все ветви власти должны быть готовым к новому локдауну из-за роста новых заражений COVID-19.

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Руководство Рады рассматривает возможность нового локдауна

Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное совместное заседание правительства и Верховной Рады, или, возможно, более эффективные механизмы – это заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу,

– отметила Кондратюк.

Она добавила, что на заседании следует выработать совместный план на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, по мнению вице-спикера очень высока.

Кондратюк также уточнила, что нужно такие вопросы

наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране;

всего ли хватает украинским медикам,

требует ли поддержки система здравоохранения,

куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины.

Справка. За сутки 14 марта коронавирусом заболели 6792 украинца, общее же количество зараженных возросло до 1 467 548 человек. С начала эпидемии удалось выздороветь 1 226 007 жителям Украины, к сожалению, умерли – 28 433.

При каких условиях в Украине могут ввести локдаун

Если количество новых заражений коронавирусом продолжит расти, то нагрузка на больницы может стать критической.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что если в красной зоне окажутся более 13 областей, придется вводить жесткий карантин.

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