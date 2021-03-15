Руководство Рады рассматривает возможность введения нового локдауна уже в скором времени
Вице-спикер Елена Кондратюк предлагает срочно провести совместное заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заместитель председателя парламента считает, что следует разработать общий план на случай нового жесткого локдауна.
Источник:24 канал
На согласительном совете в парламенте вице-спикер заявила, что все ветви власти должны быть готовым к новому локдауну из-за роста новых заражений COVID-19.
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Руководство Рады рассматривает возможность нового локдауна
Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное совместное заседание правительства и Верховной Рады, или, возможно, более эффективные механизмы – это заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу,
– отметила Кондратюк.
Она добавила, что на заседании следует выработать совместный план на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, по мнению вице-спикера очень высока.
Кондратюк также уточнила, что нужно такие вопросы
- наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране;
- всего ли хватает украинским медикам,
- требует ли поддержки система здравоохранения,
- куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины.
При каких условиях в Украине могут ввести локдаун
- Если количество новых заражений коронавирусом продолжит расти, то нагрузка на больницы может стать критической.
- Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что если в красной зоне окажутся более 13 областей, придется вводить жесткий карантин.
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