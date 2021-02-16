Рада призвала мир усилить давление на Россию из-за оккупации Крыма
Верховная Рада приняла обращение к ряду международных организаций по осуждению оккупации Россией Крыма. Говорится также о нарушении прав и свобод людей на оккупированных территориях и освобождении украинских политических заключенных.
Источник:24 канал
Соответствующий проект постановления поддержали 314 народных депутатов. В частности, они обратились к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, а также правительствам и парламентам различных государств.
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Что требуют депутаты
В частности, нардепы просят международные организации и в дальнейшем не признавать попытки оккупации Крыма и использовать международные политико-дипломатические санкции в отношении России.
Все для того, чтобы немедленно освободить всех людей, которых российское государство захватило во время вооруженной агрессии против Украины, и которых незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России.
В Раде также требуют от российских властей прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории России.
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Депутаты призвали представителей международных сообществ требовать от России прекращения депортации населения с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя.
В парламенте также подчеркнули необходимость обеспечения беспрепятственного доступа правозащитных организаций на оккупированные территории для мониторинга соблюдения прав человека.
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