Рада в первом чтении поддержала законопроект о культуре: реакция Ткаченко
Верховная Рада 5 февраля во первом чтении поддержала законопроект о культуре. За него проголосовали 280 народных депутатов.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал такое решение парламента "большим шагом в развитии культуры".
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Изменения позволят пересмотреть стратегический подход к развитию сферы культуры и поднятия авторитета ее мягкой силы. Благодарен депутатам за поддержку. Надеюсь на такую же и во втором чтении,
– заявил министр.
Что предусматривает законопроект
► Качественные культурные услуги должны быть доступны для каждого. Речь идет о финансовой, физической и информационной доступности.
► Стратегию развития культуры утверждают на 5 лет. Раньше – на 1 год.
► Минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами. По словам Ткаченко, это означает, что каждый будет иметь доступ к гарантированному пакету услуг.
► Базовая сеть учреждений культуры должна быть территориально доступной. Без замещения услуг заведение (например, библиотеку) будет невозможно закрыть.
► Базовый набор культурных услуг должно финансироваться государственным или местным бюджетом.
► Законодательно утверждается термин "Центр культурных услуг".
"То есть многофункциональное учреждение культуры, способное обеспечивать предоставление целого комплекса культурных услуг, консультационной, информационной помощи и оборудованием для творчества", – пояснил министр.
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