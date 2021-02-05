Верховная Рада 5 февраля во первом чтении поддержала законопроект о культуре. За него проголосовали 280 народных депутатов.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал такое решение парламента "большим шагом в развитии культуры".

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Изменения позволят пересмотреть стратегический подход к развитию сферы культуры и поднятия авторитета ее мягкой силы. Благодарен депутатам за поддержку. Надеюсь на такую ​​же и во втором чтении,

– заявил министр.

Что предусматривает законопроект

► Качественные культурные услуги должны быть доступны для каждого. Речь идет о финансовой, физической и информационной доступности.

► Стратегию развития культуры утверждают на 5 лет. Раньше – на 1 год.

► Минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами. По словам Ткаченко, это означает, что каждый будет иметь доступ к гарантированному пакету услуг.

► Базовая сеть учреждений культуры должна быть территориально доступной. Без замещения услуг заведение (например, библиотеку) будет невозможно закрыть.

► Базовый набор культурных услуг должно финансироваться государственным или местным бюджетом.

► Законодательно утверждается термин "Центр культурных услуг".

"То есть многофункциональное учреждение культуры, способное обеспечивать предоставление целого комплекса культурных услуг, консультационной, информационной помощи и оборудованием для творчества", – пояснил министр.

Обратите внимание! Законопроект №4318 "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг" регулирует определенные понятия. Говорится о таких понятиях как "государственная политика в сфере культуры", "культурная услуга", "минимальные стандарты обеспечение населения культурными услугами" и другие.