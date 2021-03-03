В парламент таки поступили документы от Харьковского горсовета о досрочном прекращении полномочий покойного главы города Геннадия Кернеса. Это нужно, чтобы провести новые выборы.

Документы подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра.

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В дальнейшем у Рады есть 90 дней для решения. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета госвласти и местного управления.

Почему документы не подавали так долго

В Верховной Раде отмечали, что ждут необходимых документов. Сам Терехов ожидал запрос Рады.

Когда секретарь получил письмо от парламента, депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Кернеса.

Кстати, журналист Павел Федосенко утверждал, что Терехову выгодно затягивать с выборами. По его словам, если бы они состоялись в ближайшее время, то выиграл бы бывший мэр Михаил Добкин.

Когда состоятся выборы

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее отмечал, что довыборы могут состояться только в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября.

Поскольку в марте их провести уже не успеют, вероятно, они пройдут в октябре.

Обратите внимание! Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован из-за осложнений коронавируса.

Документы о прекращении полномочий Кернеса / Фото Александра Качуры



Документы для выборов мэра в Харькове / Фото Александра Качуры