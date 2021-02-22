Создание новых рабочих мест и инвестиции: итоги совещания Зеленского по развитию экономики
Владимир Зеленский 22 февраля провел совещание по вопросам развития экономики. Во время нее президент Украины поднял вопрос экономического восстановления, предпринимательства и инвестиций.
Источник:Офис Президента
В совещании, кроме президента Зеленского, приняли участие также руководители соответствующих направлений в Офисе Президента, парламенте и правительстве.
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Итоги совещания
Владимир Зеленский видит внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства одной из главных основ развития украинской экономики. Говорится о:
- инновационном развитии промышленности,
- "Промышленном безвизе" с ЕС,
- стимулировании и создании новых рабочих мест,
- обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС.
Президент призвал ускорить переход на стандарты рыночной экономики и стимулировать развитие бизнеса.
Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели – это локомотив современной успешной украинской экономики,
– отметил Зеленский.
Участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса и доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. А также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину и создание условий для защиты инвесторов.
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Главная цель для нас как государства – это богатый украинец. Успешная Украина – это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями,
– отметил президент.
В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы и стать надежной опорой для каждого украинца.
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