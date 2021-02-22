Владимир Зеленский 22 февраля провел совещание по вопросам развития экономики. Во время нее президент Украины поднял вопрос экономического восстановления, предпринимательства и инвестиций.

В совещании, кроме президента Зеленского, приняли участие также руководители соответствующих направлений в Офисе Президента, парламенте и правительстве.

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Итоги совещания

Владимир Зеленский видит внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства одной из главных основ развития украинской экономики. Говорится о:

инновационном развитии промышленности,

"Промышленном безвизе" с ЕС,

стимулировании и создании новых рабочих мест,

обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент призвал ускорить переход на стандарты рыночной экономики и стимулировать развитие бизнеса.

Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели – это локомотив современной успешной украинской экономики,

– отметил Зеленский.

Участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса и доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. А также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину и создание условий для защиты инвесторов.

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Главная цель для нас как государства – это богатый украинец. Успешная Украина – это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями,

– отметил президент.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы и стать надежной опорой для каждого украинца.