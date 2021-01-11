Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел традиционное совещание по предотвращению коронавируса. По итогам мероприятия, глава государства дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по локдауну 8 – 24 января.

Подробнее о совещании Зеленского по COVID-19

Во время совещания премьер Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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О чем сообщил Шмыгаль

Отметил, что благодаря улучшениям в медицинской отрасли и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%.

Отметил, что карантинные ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах. В частности, во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем 2 – 3 недели и его постоянно продлевают.

Заметил, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

Нынешний карантин разрабатывали на основе карантина выходного дня, который проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений.

Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений. Поэтому сейчас внедрение более строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы",

– констатировал Шмыгаль.

Выводы и задачи от Зеленского по итогам совещания

Президент, со своей стороны, дал поручение правительству, как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений.

По его словам, это нужно для того, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

Кроме Шмыгаля и Зеленского, участие в совещании принимали министры, представители правоохранительных органов и члены СНБО.

Подробнее об ограничениях во время локдауна 8 – 24 января можете ознакомиться по этой ссылке, а о том, какие товары Кабмин разрешил покупать в магазинах, – здесь.



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