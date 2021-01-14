Чиновники и нардепы 14 января провели онлайн-совещание по тарифам на газ. Согласно ценам, о которых договорились, 15 или 18 января примут постановление Кабмина.

Цена на газ будет почти одинаковой по всей стране, то есть значимых различий не будет. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в телеграме.

Кстати Проект постановления готов: в Украине для населения введут предельную цену на газ, – СМИ

О каких ценах договорились

Максимальная цена за кубометр газа по Украине составит 6,99 гривны.

Тариф на распределение – максимум 1,79 гривны.

Гришина отметила, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500 – 800 гривен.

Решение НКРЭКУ – проект уже на сайте. Новые тарифы будут утверждены 19 января,

– добавила депутат.

Кстати, в совещании приняли участие депутаты из "Слуги народа", премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, глава Антимонопольного комитета Ольга Пещанская, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Что этому предшествовало