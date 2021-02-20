Владимир Зеленский провел рабочее совещание, главной темой которого была стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, президент Украины поднял вопрос развития национальной безопасности.

Зеленский подчеркнул, что установление мира и деоккупация всех территорий Украины были одними из приоритетов его предвыборной кампании.

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Главные тезисы из совещания

Уже сейчас Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Как пояснили в ОП, этот процесс будет включать:

создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках,

возобновление переговоров на международном уровне касательно деоккупации Крыма,

реинтеграцию детей и молодежи,

наработки механизмов решения жилищных проблем,

обеспечение информационного суверенитета,

доступа к административным услугам жильцов временно оккупированных территорий.

Также во время совещания говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.

Обратите внимание! Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Это случилось 12 июня 2020 года.

Президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники. Зеленский также вспомнил и о зарплатах военнослужащих ВСУ. Он настаивал на обеспечении всех категорий наших бойцов высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

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Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу: