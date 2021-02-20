Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции оккупированных территорий: главные тезисы
Владимир Зеленский провел рабочее совещание, главной темой которого была стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, президент Украины поднял вопрос развития национальной безопасности.
Источник:Офис Президента
Зеленский подчеркнул, что установление мира и деоккупация всех территорий Украины были одними из приоритетов его предвыборной кампании.
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Главные тезисы из совещания
Уже сейчас Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Как пояснили в ОП, этот процесс будет включать:
- создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках,
- возобновление переговоров на международном уровне касательно деоккупации Крыма,
- реинтеграцию детей и молодежи,
- наработки механизмов решения жилищных проблем,
- обеспечение информационного суверенитета,
- доступа к административным услугам жильцов временно оккупированных территорий.
Также во время совещания говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.
Президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники. Зеленский также вспомнил и о зарплатах военнослужащих ВСУ. Он настаивал на обеспечении всех категорий наших бойцов высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.
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Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу:
- увеличить долю оборонного заказа,
- улучшить менеджмент в этой сфере,
- предоставить план развития космической отрасли.
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