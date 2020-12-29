У прокуратуры хватает доказательств вины бывших "беркутовцев" Сергея Тамтуры и Александра Маринченко. Мужчины могут быть причастны к убийствам и ранений десятков людей.

"Беркутовцев" могут привлечь к ответственности за соучастие в убийстве, сообщает "РБК-Украина".

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Представитель Офиса генпрокурора Игорь Земсков отметил, что по делам Тамтуры и Маринченко продолжаются судебные слушания. Земсков подчеркнул, что экс-силовики все время находились на Институтской в ​​составе одного из подразделений. Некоторые из них подавали оружие, другие – патроны. По словам, представителя прокуратуры, такие действия можно расценивать как соучастие в убийстве.

Есть доказательства их деятельности там (на Майдане – 24 канал). И, кроме того, есть "общий умысел", то есть, как мы это называем – конклюдентные действия,

– добавил Земсков.

Что с другими "беркутовцами"

Доказательства о причастности к убийству 48 протестующих и ранения 80 участников Майдана есть относительно 6 обвиняемых силовиков.

Против кого есть доказательства:

Дмитрия Садивника,

Сергея Зинченко,

Павла Аброськина,

Александра Маринченко,

Сергея Тамтуры,

Олега Янишевского.

Однако сейчас в Украине находятся только Маринченко и Тамтура. Земсков отметил, что Янишевского, Зинченко и Аброськина разыскивают. Они были включены в списки обмена в 2019 году. Зато Садивник выехал в Крым еще в 2014 году.

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