Соучастие в убийстве: прокуроры назвали основные доказательства вины "беркутовцев"
У прокуратуры хватает доказательств вины бывших "беркутовцев" Сергея Тамтуры и Александра Маринченко. Мужчины могут быть причастны к убийствам и ранений десятков людей.
"Беркутовцев" могут привлечь к ответственности за соучастие в убийстве, сообщает "РБК-Украина".
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Представитель Офиса генпрокурора Игорь Земсков отметил, что по делам Тамтуры и Маринченко продолжаются судебные слушания. Земсков подчеркнул, что экс-силовики все время находились на Институтской в составе одного из подразделений. Некоторые из них подавали оружие, другие – патроны. По словам, представителя прокуратуры, такие действия можно расценивать как соучастие в убийстве.
Есть доказательства их деятельности там (на Майдане – 24 канал). И, кроме того, есть "общий умысел", то есть, как мы это называем – конклюдентные действия,
– добавил Земсков.
Что с другими "беркутовцами"
Доказательства о причастности к убийству 48 протестующих и ранения 80 участников Майдана есть относительно 6 обвиняемых силовиков.
Против кого есть доказательства:
- Дмитрия Садивника,
- Сергея Зинченко,
- Павла Аброськина,
- Александра Маринченко,
- Сергея Тамтуры,
- Олега Янишевского.
Однако сейчас в Украине находятся только Маринченко и Тамтура. Земсков отметил, что Янишевского, Зинченко и Аброськина разыскивают. Они были включены в списки обмена в 2019 году. Зато Садивник выехал в Крым еще в 2014 году.
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