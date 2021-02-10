Вместо ZIK, NewsOne и "112": сотрудники медиа Медведчука могут создать новый канал – СМИ
По информации СМИ, сотрудники ZIK, NewsOne и "112 Украина" планируют создать новое медиа. Вероятно, оно будет принадлежать поровну всем сотрудникам закрытых каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком.
Источник:"Детектор медиа"
Такую информацию обнародовало издание "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники. Интересно, что об этом говорили сразу 4 различных источника.
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СМИ пишет, что новый канал будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Нацсовет.
Позиция Нацсовета
В Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания заметили, что теоретически предоставления лицензии такому каналу возможно. Конечно, при условии, если канал соберет все необходимые документы, а среди учредителей не будет лиц, подпадающих под санкции.
Мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы, а это не такое простое дело,
– сказал он.
Что известно о новом СМИ
Письмо сотрудников к ZIK, NewsOne и "112 Украина" появился в распоряжении журналистов "Детектор медиа". Автором письма был Егор Бенкендорф, являющийся президентом медиахолдинга "Новости".
Письмо сотрудников ZIK, NewsOne и "112 Украина" / Фото "Детектор медиа"
Что известно о запрете каналов Медведчука
- 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
Больше о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", - читайте в материале 24 канала.
Санкции против Козака и блокировки СМИ: самое важное / Инфографика 24 канала
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