Сотрудника украинского консульства ранили прямо на службе в России
В российском Санкт-Петербурге 19 февраля на военнослужащего Госпогранслужбы напал неизвестный. Украинский пограничник охраняет Генеральное консульство Украины в России.
Источник:Пресс-центр Госпогранслужбы
Инцидент собственно и произошел в помещении Генконсульства. Украинец получил 2 ножевых ранения.
Кстати Украинка попала за решетку в России: ее обвиняют в избиении полицейского
Подробнее о нападении
- Мужчина без объяснений и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как ему открыли дверь.
- К счастью, благодаря реакции пограничника нанесенные ранения оказались не смертельными.
- Сотрудники Генконсульства немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой украинский пограничник оказал раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь.
- Также на место прибыли следователи.
Что известно о злоумышленнике
- Его уже задержали.
- Это гражданин России.
- Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter