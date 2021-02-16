Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил активизацию взаимодействия между Украиной и Канадой со здешним министром иностранных дел Марком Гарно. Он заверил, что Канада по-прежнему непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

16 февраля Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с Гарно. Он поздравил собеседника с назначением на должность.

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О чем говорили министры

Министры обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в различных сферах, в частности:

политической;

безопасности;

оборонительной;

торговой;

инвестиционной;

миграционной.

Также они уделили отдельное внимание теме противодействия пандемии COVID-19 и вакцинации населения. Собеседники подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты после нормализации эпидемической ситуации.

Украинско-канадский обмен

Министры обсудили начало деятельности украинско-канадской рабочей группы "по вопросам мобильности для усиления связей между людьми". По предложению Кулебы, первое заседание могут провести уже в марте 2021 года. Он подтвердил заинтересованность украинской стороны в молодежных обменах.

Военное сотрудничество

Глава МИД поблагодарил канадского коллегу за сотрудничество в тренировочной миссии UNIFIER и отметил, что канадские инструкторы делятся важным опытом и практиками для трансформации наших Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

Это пример сотрудничества близких партнеров,

– подчеркнул министр Кулеба.

Кулеба поднял вопрос деоккупации Крыма

Министр проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы, как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году.

Что такое Крымская платформа? Это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года и пригласил присоединиться иностранных лидеров, в частности, главу Российской Федерации.

Главы МИД Канады и Украины подчеркнули важность формирования общих позиций по переговорам с Ираном для привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.

Экономические договоренности

Стороны договорились в ближайшее время начать переговоры о расширении действия положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций.